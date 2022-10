F1, Gp Singapore: ritardata la partenza per pioggia, pista impraticabile

SINGAPORE - E’ stata ufficialmente rimandata la partenza del Gran Premio di Singapore , diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1 . Nella città asiatica sta infatti piovendo da diverse ore e le condizioni della pista non sono state ritenute adeguate per far sì che la gara potesse iniziare. La notizia di un possibile slittamento della partenza era nell’aria, dato che su Singapore si sta abbattendo un vero e proprio diluvio, ma l’ufficialità è arrivata solo da poco. Sono stati ufficializzati gli orari. La procedura di partenza comincerà alle ore 14:05, la pit lane verrà invece aperta alle 14:25 e chiusa alle 20.35. La gara inizierà alle ore 15:05 .

I possibili sviluppi

Le previsioni del tempo lasciano ben sperare visto che la pioggia non dovrebbe interessare la nottata in quel di Singapore. Ciò su cui non ci sono dubbi è che si proverà in ogni modo a far sì che la gara si disputi, specialmente per i tifosi presenti sugli spalti ma sempre nel rispetto della sicurezza dei piloti, che resta la priorità. Un’altra certezza è che si proverà ad evitare la ‘farsa’ di Spa dello scorso anno, in cui i piloti disputarono una manciata di giri alle spalle della Safety Car e furono assegnati i punti dimezzati nonostante non si fosse disputata una vera e propria gara.