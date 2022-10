F1, Gp Giappone: Ferrari a Suzuka per una vittoria che manca da 18 anni

ROMA - La Formula 1 sbarca a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. La lotta al titolo ha ormai poco da dire, con Max Verstappen che ha preso il largo in estate e, nonostante il match point mancato a Singapore, nel weekend nipponico avrà una nuova e concreta chance di chiudere matematicamente i giochi per il bis. La Ferrari arriva però nella terra del sol levante con l'obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio in una stagione che era iniziata con ben altre aspettative.