F1: la FIA rimanda la decisione sulla Red Bull, lunedì 10 ottobre il verdetto

ROMA - La decisione della FIA sul caso budget cap che vede coinvolte Red Bull e Aston Martin in Formula 1 non arriverà oggi. Dopo una giornata di attesa per conoscere gli eventuali provvedimenti della federazione per quanto riguarda il superamento del tetto di spesa, il verdetto è stato rimandato al 10 ottobre. "La FIA informa che la conclusione delle analisi delle richieste finanziarie 2021 dei team di Formula 1 e il successivo rilascio dei certificati di conformità al regolamento finanziario, non saranno presentati oggi mercoledì 5 ottobre - si legge nella nota della FIA -. L'analisi delle richieste finanziarie è un processo lungo e complesso che è in corso e si concluderà per consentire il rilascio dei certificati lunedì 10 ottobre".