F1: Nyck de Vries sarà un pilota AlphaTauri dal 2023

ROMA - Nyck de Vries sarà un pilota di AlphaTauri in Formula 1 a partire dal 2023 . L'olandese, che a Monza aveva sostituito Alexander Albon in Williams oltre a partecipare a diverse sessioni di prove libere nella stagione corrente, comincerà ufficialmente la sua carriera nel Mondiale di F1 all'età di 27 anni. De Vries, che vanta un titolo di Formula E conquistato nella stagione 2020/2021, prenderà il posto di Pierre Gasly annunciato in Alpine . "Siamo lieti di cominciare un nuovo capitolo con Nyck a cui do il benvenuto alla Scuderia AlphaTauri - ha detto il team principal Franz Tost -. È un pilota dalle grandi capacità e lo ha dimostrato vincendo in tutte le categorie in cui ha gareggiato, con tante corse e campionati all’attivo. Il suo ultimo grande successo è stato il Mondiale di Formula E, prova evidente che è un pilota molto competitivo che merita un posto in F1. Non vedo l’ora di vederlo al volante della nostra vettura: sono sicuro che con Yuki e Nyck avremo una line-up di piloti molto forte per il 2023".

Le parole di de Vries

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della Scuderia AlphaTauri per il 2023 - ha detto un entusiasta de Vries . Voglio ringraziare Red Bull e il team per avermi dato l’opportunità di guidare in F1. Dopo la Formula 2, ho intrapreso un percorso leggermente diverso con il motorsport ma la F1 è sempre stata il mio sogno e sono felice di poterlo realizzare. Quest’anno ho avuto diverse occasioni di provare la monoposto 2022 e credo che questo mi possa aiutare nella preparazione della prossima stagione. Avendo trascorso la maggior parte della mia adolescenza in Italia per il karting, mi sono sempre sentito a casa. Per me quindi è fantastico unirmi a un team italiano dall’atmosfera familiare. Non vedo l’ora di conoscere tutti e costruire il nostro rapporto in vista della prossima stagione".