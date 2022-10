F1, ufficiale: Pierre Gasly in Alpine dal 2023

SUZUKA - L'ufficialità attesta da diverso tempo è arrivata: Pierre Gasly correrà con Alpine in Formula 1 a partire dal 2023. Il pilota francese lascerà l'AlphaTauri dopo aver firmato un accordo pluriennale con la scuderia francese. Nel team di Faenza il suo posto sarà preso da Nyck de Vries, anche lui annunciato nella mattinata di sabato durante il Gran Premio del Giappone. "Sono felice di entrare a far parte della famiglia Alpine e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 - ha detto Gasly -. Guidare per una squadra che ha radici francesi è qualcosa di molto speciale".