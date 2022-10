F1, Verstappen ancora concentrato: "Ora il titolo costruttori"

ROMA - Neanche il tempo di festeggiare il secondo titolo mondiale piloti, conquistato nell'ultimo Gran Premio di Suzuka , che Max Verstappen è subito concentrato sul weekend di Austin , dove la Red Bull può conquistare anche il mondiale costruttori. Basterà non perdere 19 punti dalla Ferrari, seconda in classifica, su un tracciato dove l'anno scorso l'olandese raccolse un gran successo. "È bello tornare ad Austin, adoro la città e la pista. Vincere qui l’anno scorso - spiega Verstappen - è stato fantastico e non vedo l’ora di capire che risultati riusciremmo a ottenere questo fine settimana”.

"Non ho ancora festeggiato"

Verstappen è ancora focalizzato sul finale di stagione - dove può centrare il record di 13 vittorie in una singola stagione di Sebastian Vettel e Michael Schumacher - e per festeggiare ci sarà tempo. “Non vedo l’ora di affrontare le gare rimanenti. È stato speciale conquistare il titolo piloti in Giappone ma non ho avuto la possibilità di festeggiare troppo perché siamo ancora concentrati sulla conquista del titolo costruttori per la squadra. L’obiettivo - conclude il pilota Red Bull - è ovviamente quello di vincerli entrambi, ma ora dobbiamo lavorare e tenere la testa bassa: arriverà solo se continueremo a fare buone prestazioni"