Verstappen: "Essere campione in Giappone è motivo d'orgoglio"

SUZUKA - Max Verstappen può alzare le braccia al cielo per il secondo titolo mondiale della carriera, il secondo consecutivo. L'olandese della Red Bull non ha nascosto le proprie emozioni dopo la gara di Suzuka: “E’ pazzesco - dichiara -. Innanzitutto sono felice per aver vinto la gara, sto provando emozioni contrastanti.Ringrazio il team e tutti coloro che lavorano costantemente in fabbrica. Abbiamo vissuto una stagione fantastica in cui la macchina era ottima. La pressione non manca, ma è una pressione positiva.Vincere qui in Giappone è motivo d’orgoglio per me. Il primo mondiale è sempre il più emozionante, ma il secondo è bello a sua volta per la maniera in cui l’abbiamo conquistato. Ora vogliamo vincere anche il mondiale costruttori. Un’annata del genere è da ricordare in quanto molto particolare“.