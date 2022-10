F1: Verstappen a quota 13 vittorie, può battere Schumacher e Vettel

ROMA - E' un ottobre da incorniciare quello che sta volgendo alla conclusione per Max Verstappen. L'olandese, nelle tappe in Giappone e Stati Uniti, si è messo in tasca prima il titolo piloti di Formula 1, portando poi alla sua Red Bull anche il campionato dei costruttori grazie alla vittoria di Austin. Il campione delle ultime due stagioni sta già guardando al 2023, ma anche nella stagione in corso ci sono ancora alcuni obiettivi raggiungibili per renderla ulteriormente memorabile.