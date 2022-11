F1, Ricciardo: "Il mio futuro non dipende dal rinnovo di Hamilton"

ROMA - Le strade di Daniel Ricciardo e della Formula 1 sembrano destinate a separarsi. Il pilota australiano verrà infatti sostituito da Oscar Piastri al volante della McLaren e, salvo sorprese dell'ultimo momento, non avrà un sedile in vista della prossima stagione. In un'intervista ai canali ufficiali della F1, il talento di Perth ha analizzato la situazione, commentando anche i rumours di un suo possibile futuro in Mercedes, prima come terzo pilota e poi eventualmente al posto del collega Lewis Hamilton.