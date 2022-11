F1, Wolff: "Secondo posto costruttori? Preferisco una vittoria"

ROMA - Toto Wolff non ha dubbi: tra un primo posto in una delle ultime due gare e la seconda piazza in classifica costruttori, si prenderebbe la prima opzione senza esitare. La Mercedes è attualmente in lotta con Ferrari per il secondo gradino nella graduatoria, ma il suo team principal ha affermato che la priorità è il ritorno al successo prima della fine del campionato di Formula 1. "La vittoria sarebbe la prova che la nostra vettura è tornata a lottare per le vittorie - ha detto -. La seconda posizione potrebbe anche arrivare perché sono gli altri che hanno fatto cilecca e tu stai solo facendo più punti di loro".