F1, GP Brasile: Perez davanti a Leclerc nelle libere 1, Sainz quarto

SAN PAOLO - E' di Sergio Perez il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota messicano, sul circuito di Interlagos, firma il crono di 1:11.853 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Red Bull del compagno di squadra Max Verstappen. Quarta posizione per l'altra Rossa di Carlos Sainz, per cui è stata ufficializzata la sostituzione del motore endotermico e la conseguente penalità di cinque posizioni in griglia.