Ferrari, Sainz cambia il motore endotermico in Brasile, cinque posizioni di penalità

SAN PAOLO - Saranno cinque le posizioni di penalità in griglia di partenza per Carlos Sainz nel Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari monterà infatti a Interlagos la sesta unità del motore endotermico, facendo scattare la penalità in pista che avrà effetto però direttamente nella gara di domenica, e non nella Sprint in programma nella sera di sabato, con cui verrà decretata poi la griglia nella giornata decisiva.