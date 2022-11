Ferrari, Sainz: "La priorità è il secondo posto costruttori"

ROMA - Carlos Sainz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, assieme a Charles Leclerc, cercherà di riportare il Cavallino alla vittoria e di mettere da parte punti importanti per il secondo posto in classifica costruttori, puntato anche dalla Mercedes. "Puntiamo al secondo posto costruttori, va data la priorità alla posizione in campionato - ha detto -. Direi che questa è la cosa che conta, al di là dei ragionamenti che si possono fare su budget cap e galleria del vento".