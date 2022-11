F1, Ferrari omaggia Forghieri: in Brasile con un messaggio speciale

ROMA - Il mondo della Formula 1 piange ancora la scomparsa di Mauro Forghieri , l'ex ingegnere della Ferrari venuto a mancare lo scorso 3 novembre all'età di 87 anni. Proprio la scuderia di Maranello, della quale fu Direttore Tecnico dal 1962 al 1984, ha deciso di rendere omaggio a una delle figure storiche del Cavallino; le vetture di Charles Leclerc e di Carlos Sainz Jr, infatti, scenderanno in pista a Interlagos, dove si correrà il Gran Premio del Brasile , con gli adesivi "Ciao Furia" , proprio il soprannome che i meccanici affibbiarono a Forghieri, noto anche per il suo temperamento talvolta focoso ai box.

L'utimo saluto a Forghieri

Un modo per rendere omaggio e ricordare la storica figura di Forghieri, grazie al quale la Ferrari riuscì a conquistare ben 7 titoli mondiali costruttori. Le vetture di Formula 1, però, non saranno le uniche a scendere in pista con l'adesivo speciale che sarà presente anche sulle Ferrari 488 GTE di Alessandro Pier Guidi e James Calado, a loro volta impegnati nell’ultima tappa del mondiale Endurance in Bahrain.