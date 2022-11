F1, Gp Brasile in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo la vittoria di Max Verstappen in Messico, la Formula 1 torna con il Gran Premio del Brasile , ventunesima tappa del Mondiale 2022. La Ferrari va a caccia di una vittoria prima di fine campionato, in modo da ritrovare fiducia in vista del 2023 Venerdì 28 ottobre il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 16:30, mentre alle 20:30 si svolgeranno le qualifiche. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 2 alle 16:30 con la Sprint per le 20:30 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 13 novembre alle ore 19 .

Tutte le info sul Gp del Brasile



Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 11 novembre



PL1: 16:30

Qualifiche: 20:30

Sabato 12 novembre



PL2: 16:30

Sprint: 20:30

Domenica 13 novembre



Gara: 19:00