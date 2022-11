F1, Barrichello: "La Ferrari è tornata, questo è l'importante"

ROMA - In casa Ferrari quando si nomina Brasile è impossibile non pensare a Ruben Barrichello . Ospite della Rossa durante il weekend di Interlagos , l'ex ferrarista ha comunque sottolineato i passi in avanti del team di Maranello , nonostante anche nell'ultimo GP siano stati commessi errori. "“ La Ferrari è tornata , questa è la cosa più importante – ha spiegato Barrichello – dobbiamo valutare quanto successo quest’anno con una macchina vincente e veloce , perché senza non puoi fare nulla. Magari vinci una volta, ma poi basta, mentre questa macchina va molto forte e spero che continui così".

"Si vince o si perde insieme"

Barrichello ha chiarito l'importanza della squadra e di non sottovalutare gli errori commessi, ma farli diventare motivo di riscossa per il prossimo anno. "Quest’anno è importante valutare gli errori commessi ricordando una cosa: si vince o si perde insieme. Questa è l’aspetto più importante. Poi quando riconosci gli errori commessi sai come evitarli per vincere. Nelle squadre in cui ho militato e che non andavano bene, ogni settore lavorava per conto proprio, senza coordinarsi con il resto del gruppo. La Ferrari invece rimane un bel gruppo, e con il tempo si deve creare un’armonia ancora più forte”, ha concluso il brasiliano.