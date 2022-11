Diretta gara F1 Gp Abu Dhabi: dove vederla in tv

ABU DHABI - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. A scattare davanti a tutti sarà Max Verstappen, che ha conquistato la pole position nella qualifica del sabato. Prima fila tutta Red Bull, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno dalla seconda fila. Il via alla gara è in programma domenica 20 novembre alle ore 14:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming, infine, è disponibile su Sky Go e Now.