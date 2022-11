F1, test pirelli per i giovani: Ferrari in pista con Shwartzman

ROMA - In Formula 1, chiusa la stagione, si iniza a pensare alla prossima. In vista del 2023, i team scenderanno ancora in pista in questi giorni per i test di Abu Dhabi. Si comincia con una giornata dedicata alla Pirelli e ai giovani piloti delle vare squadre, che saliranno sulle monoposto nella giornata di martedì 22 novembre. Per loro ci sono già state alcune chance durante l'anno, quando hanno disputato delle sessioni di prove libere nei GP al posto dei piloti titolari.