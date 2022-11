F1, Hamilton guarda avanti: "2022 anno negativo, l'anno prossimo torneremo"

ROMA - Per Lewis Hamilton il 2022 è stata senza dubbio la sua peggior stagione da quando è in F1. Il campione britannico per la prima volta in carriera non ha ottenuto né una vittoria né una pole position. Terminati i test Pirelli, conclusi al diciassettesimo posto, Hamilton si è aperto sui social, con un messaggio che è un chiaro avvertimento ai suoi avversari, per un 2023 che in casa Mercedes sperano siano più proficuo e che porti magari l'ottavo titolo mondiale pilota per il pilota classe 1985.