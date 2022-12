F1, Montezemolo: "In Ferrari pesa l'assenza di un leader"

ROMA - Quando si parla di Luca Cordero di Montezemolo è impossibile non ripensare ai suoi anni alla guida della Ferrari . Il manager emiliano ebbe un primo periodo a Maranello dal 1973 fino al 1977 per poi rientrare nel 1991 come presidente per una guida durata 23 anni e terminate nel 2014 con l'arrivo di Sergio Marchionne. Durante la sua gestione indimenticabile soprattutto il periodo di Michael Schumacher.

"Manca leadership"

Anche se in passato spesso non ha commentato le vicende della Rossa, in quest'occasione, dopo l'addio di Mattia Binotto, Montezemolo ha voluto esprimere la sua preoccupazione. "La situazione in Ferrari mi dispiace e mi vede preoccupato. In questi momenti siccome tengo davvero tanto alla Ferrari preferisco non fare commenti se non constatare che mi sembra un'azienda senza leader e senza una leader", così conclude il 75enne bolognese.