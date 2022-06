Montezemolo svela a Keanu Reves i segreti della Formula 1

I protagonisti della serie

Insieme a Montezemolo sono stati intervistati anche Ross Brawn e tanti protagonisti di quegli anni, come Jenson Button, Rubens Barrichello, Nick Fry and Bernie Ecclestone, oltre a molti membri degli staff di allora come meccanici, giornalisti, piloti e direttori dei Team di F1, oltre all'ex capo legale della FIA. La serie è prodotta dalla North One.