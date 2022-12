F1, Russell non si nasconde: "Punto al titolo"

ROMA - La prima stagione di George Russell in Mercedes è stato di assoluto livello , nonostante le difficoltà della scuderia di Brackley. Il britannico ha festeggiato la prima vittoria in F1 - unica stagionale della Mercedes - in un mondiale che l'ha visto chiudere al quarto posto in classifica generale, davanti al suo compagno di team Lewis Hamilton . "Se me l'avessero detto all'inizio dell'anno sarei stato felice, perché se batti Lewis - ha spiegato a Sky Sports F1 - vuol dire che hai tutte le qualità per laurearti campione del mondo".

"Mi sento pronto"

Russell spera in una Mercedes subito competitiva per puntare al colpo grosso fin dal 2023. "Lavorerò molto duramente durante l'inverno. Il mio obiettivo è il titolo di campione del mondo, mi sento pronto già da tempo. Questa stagione passata a fianco ad Hamilton per me è stata importante perché ho potuto imparare anche nei dettagli, per esempio su come ottenere di più dalla macchina e sono sicuro - conclude il britannico - che tutti gli addetti ai lavori Mercedes stanno lavorando per metterci a disposizione di una vettura che possa lottare per il mondiale".