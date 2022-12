F1, Honda: il rientro nel Circus è sempre più vicino

Registrazione effettuata

Finora sono solo voci, ma intanto - come confermato da Koji Watanabe, presidente di Honda Racing - è arrivata la registrazione, condizione indispensabile per il rientro in F1. "Come HRC ci siamo registrati come costruttore Power Unit a partire dal 2026 - afferma lo stesso Watanabe - bisogna considerare che la scadenza per l'iscrizione era al 15 novembre ed è stata nostra premura effettuarla per continuare la ricerca nelle corse"