F1, Malagò: "Vasseur è l'uomo giusto per la Ferrari"

ROMA - Giovanni Malagò, in un'intervista riportata dall'Ansa, ha parlato dell'arrivo di Frederic Vasseur in Ferrari per la stagione 2023 di Formula 1. Il presidente del Coni ha accolto positvamente l'approdo dell'ingegnere francese nella scuderia di Maranello, auspicando un nuovo anno in lotta per i titoli mondiali. "E' da troppi anni che la Ferrari non vince un Mondiale - ha detto -. Non mi sento di sbilanciarmi, ma se dopo cinquant'anni abbiamo riportato una moto italiana, la Ducati, a vincere la MotoGp addirittura con un pilota italiano, ci aspettiamo che anche nella Formula 1 questo possa presto avvenire".