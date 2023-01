F1, Andretti punta all'ingresso nel Circus con Cadillac Racing

ROMA - Si parla da diversi giorni di un possibile ingresso in F1 di nuovi team, soprattutto dopo le ultime parole del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem e trapela sempre più in maniera prepotente l 'interesse dell'Andretti Global , fresco di accordo con General Motors. "Il presidente ha dimostrato di volere un undicesimo team in griglia di partenza - ha spiegato lo stesso Andretti a motorsport.com - quando siamo molto fiduciosi che grazie alla nostra partnership con Cadillac avremo una possibilità molto alta di essere presto in griglia di partenza".

Il tweet di Ben Sulayem

"Abbiamo spuntato tutte le caselle necessarie per l'ingresso in F1 e sento di essere decisamente in vantaggio rispetto alla concorrenza", spiega Andretti su un futuro nel Circus, con il benestare di Mohammed Ben Sulayem arrivato tramite un tweet. "Ho accolto con piacere la notizia della partnership tra il team Andretti e la Cadillac, la FIA non vede l’ora di approfondire il processo in corso che punta proprio a valutare l’interesse su nuovi ingressi in Formula 1”, un'ipotesi che potrebbe divenire reale forse a partire dal 2026 quando entreranno in vigore le nuove normative sulle power unit.