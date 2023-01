F1: il team Asia Panthera interessato all'ingresso nel Circus

ROMA - Mohammed Ben Sulayem ha aperto all'arrivo di un nuovo team in Formula 1. Diverse sono le manifestazioni d'interesse arrivate in questi anni, come quella del team Andretti, ma c'è una squadra che sarebbe più vicina delle altre all'ingresso all'interno del Circus. "Ho chiesto al mio gruppo di lavoro in FIA di prendere in considerazione l’avviamento di un processo di manifestazioni di interesse per potenziali nuove squadre del Mondiale di Formula 1".