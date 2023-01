F1, Ben Sulayem: "Possiamo avere fino a 12 team in griglia"

ROMA - La FIA conferma di essere alla ricerca di nuove squadre e costruttori da coinvolgere in Formula 1 . Nelle ultime settimane, il team Andretti (assieme a Cadillac ) e quello di Asia Panthera hanno espresso il loro interesse a unirsi al Circus nel 2026, quando avrà inizio una nuova era per il campionato sulle quattro ruote. Di questo ha nuovamente parlato Mohammed Ben Sulayem , presidente della federazione: "In generale, se guardiamo alla sostenibilità della Formula 1, dobbiamo aprirla ad altri marchi - ha detto durante una conferenza stampa in Arabia Saudita -. . Possiamo avere fino a 12 squadre in griglia ".

Le parole di Ben Sulayem

"Dovremmo incoraggiare General Motors, una delle cinque case più grandi al mondo, a venire in F1 - ha aggiunto Ben Sulayem -. È così che vorrei che fosse il futuro. Poi, dall’altra parte, abbiamo il team Andretti. C’è un processo, dobbiamo aspettare e vedere se sono in grado di essere sulla griglia di partenza. Un nuovo costruttore contribuirà a migliorare la Formula 1 e non vedo perché non dovremmo accogliere nuove squadre, soprattutto statunitensi. Quest’anno abbiamo già disputato tre gare in USA. Accogliamo con favore qualsiasi proposta di essere uno dei 12 team. Accettiamo buone squadre, anche se piccole, come Haas. Speriamo che le cose cambino e che si possa avere un undicesimo team adeguato, vedremo cosa succederà".