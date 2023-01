F1, Audi acquista una parte delle azioni di Sauber

ROMA - Audi muove i suoi primi passi nel mondo della F1 , dopo l'annuncio dello scorso agosto a cui ha fatto seguito quello di ottobre, quando è stato ufficializzato l'accordo con Sauber . La casa dei Quattro Cerchi, infatti, ha rilevato una prima tranche di azioni dalla Scuderia di Hinwil: un primo passo verso l'acquisizione del 75% previsto entro il 2025, prima di entrare ufficialmente nel Circus l'anno successivo, ovvero quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit. Nonostante manchino ancora tre anni per l'effettivo ingresso in F1, quindi, Audi conferma ancora una volta di avere le idee chiare, dopo l' accordo con Sauber ufficializzato negli scorsi mesi . Una mossa che fa seguito anche all'annuncio di Andreas Seidl come nuovo CEO.

La nota ufficiale

Ecco quindi il testo del comunicato diffuso da Sauber: "Il Gruppo Sauber è lieto di annunciare che, come previsto dal piano presentato lo scorso ottobre, nel gennaio 2023 Audi ha acquisito una quota di minoranza del Gruppo stesso. Si tratta di una pietra miliare importante in vista dell'entrata di Audi in F1, programmata per il 2026, per la quale il Gruppo Sauber sarà partner strategico del marchio tedesco".