F1: Andrea Stella nuovo team principal McLaren, Seidl approda in Alfa Romeo

ROMA - Andrea Seidl è pronto a diventare da gennaio il nuovo CEO dell'Alfa Romeo. Il tedesco lascia la McLaren per prendere il posto di Frederic Vasseur approdato in Ferrari. "È fantastico entrare a far parte del Gruppo Sauber: si tratta di una squadra ricca di storia in F1 e di un'organizzazione che conosco molto bene grazie ai quattro anni in cui ho lavorato e vissuto a Hinwil. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra - spiega Seidl - e di lavorare con tutti i colleghi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati insieme. Voglio inoltre ringraziare Finn Rausing e tutti i collaboratori del Gruppo Sauber per la loro scelta: non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia con il mio lavoro".