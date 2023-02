F1, i commenti di Albon e Sargeant alla presentazione della livrea 2023 di Williams

ROMA - Proseguono le presentazioni dei team di F1 in vista della stagione 2023, con Williams che ha svelato la livrea della FW45. La scuderia britannica ha vissuto mesi di grandi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione: l'unica conferma è Alexander Albon , a cui è stato affiancato il classe 2000 Logan Sargeant ; ma ad esempio è arrivato il nuovo team principal, James Vowles, e in occasione della presentazione è stato annunciato anche il nuovo sponsor, Gulf Oil International . Tante novità, quindi, con la voglia di sfruttare l'entusiasmo in pista, dove la Williams proverà a fare meglio di quanto visto nelle ultime stagioni, quando ha trovato i punti in poche occasioni.

L'entusiasmo di Albon e Sargeant

"Sono entusiasta di cominciare una nuova stagione con il team - le parole di Albon -. La macchina è molto bella e la vedremo in pista a Silverstone (con lo shakedown del 13 febbraio, ndr). La squadra ha lavorato duramente lo scorso anno e durante l'inverno per andare a migliorare gli aspetti chiave della nostra monoposto, cercando di massimizzarne il potenziale, per cui non vedo l'ora di vedere cosa può fare". A fargli da eco è il volto nuovo di Sargeant: "Per me è stato un lungo inverno, non vedo l'ora di cominciare. Sono super motivato, la vettura riflette il duro lavoro del team durante la pausa". "Non ringrazierò mai abbastanza il team per il duro lavoro profuso. Sono felice di dare il benvenuto a tutto gli sponsor. Con l'arrivo del nostro nuovo team principal a fine mese (Vowles diventerà operativo ufficialmente dal 20 febbraio), insieme ai nostri due piloti, la Williams darà tutto nel 2023", ha infine aggiunto il presidente del direttivo Matthew Savage.