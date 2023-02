F1, Haas svela la VF-23: presentata sui social la nuova monoposto

ROMA - Haas ha mostrato le prime immagini della monoposto per la stagione 2023 di Formula 1. Si chiama VF-23 la vettura presente nelle foto pubblicate dal team statunitense sui suoi canali social, e che si vedrà in pista per la prima volta nel filming day in programma lunedì 13 febbraio sul circuito di Silverstone, in Inghilterra. "Pronta per la pista" - si legge nel tweet pubblicato. I piloti saranno Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, dopo la decisione di non continuare con Mick Schumacher, ora riserva in Mercedes.