F1, Vasseur: "Non ho parlato con Audi prima di passare in Ferrari"

ROMA - Frederic Vasseur è la grande novità con cui la Ferrari si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione di F1, dopo aver preso il posto di Mattia Binotto come team principal. Il dirigente francese ha così lasciato l'Alfa Romeo e il gruppo Sauber, in un momento di profonda rivoluzione di quest'ultimo, con l'entrata in scena di Audi fissata ufficialmente per il 2026, anche se il processo di acquisizione è già iniziato. Vasseur ha quindi svelato cosa è successo con l'azienda dei quattro anelli quando è arrivata la chiamata da Maranello: "Quando mi hanno contattato, non l'ho detto a nessuno. Si trattava di una mia personale riflessione nei discorsi con John Elkann. Non l'ho detto nemmeno ad Audi, prima dell'annuncio ufficiale. A quel punto, ho parlato con alcuni di loro, i quali mi hanno detto che non si può rifiutare la chiamata di Ferrari".