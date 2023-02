F1, incidente in bicicletta per Stroll: il comunicato di Aston Martin

ROMA - Lance Stroll è rimasto coinvolto in un incidente mentre si stava allenando in Spagna in bicicletta. Un danno di entità lievi, per cui fortunatamente nessuna conseguenza grave, però gli infortuni riportati lo costringono a saltare gli imminenti test di F1 in Bahrain, come annunciato da Aston Martin in un comunicato. Dalla stessa nota ufficiale, comunque, si legge che il team si attende un recupero pronto, e che le condizioni fisiche del canadese verranno valutate giorno per giorno in vista del primo Gran Premio, sempre in Bahrain.