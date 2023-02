F1, test Bahrain: la line up del day 1, per la Ferrari comincia Sainz

ROMA - Anche la Ferrari ha ufficializzato i turni di guida per il day-1 dei test della Formula 1 in Bahrain. A mettersi al volante nella mattinata sul circuito di Sakhir sarà Carlos Sainz, che guiderà la SF23 nella sessione mattutina, mentre al pomeriggio sarà la volta di Charles Leclerc. La Red Bull ha invece optato per una giornata intera con Max Verstappen alla guida della nuova RB19, mentre nei due giorni successivi l'olandese si alternerà con Sergio Perez.