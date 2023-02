Ferrari, Leclerc sui primi mesi di Vasseur: "Sono rimasto colpito"

ROMA - "Sono rimasto molto colpito per come si è presentato alla Ferrari. La Ferrari è molto diversa da quella a cui era abituato dai team precedenti. La Ferrari è gigantesca, ha capito molto velocemente come funziona". Charles Leclerc promuove Frederic Vasseur in Ferrari. Il monegasco, nelle sue dichiarazioni riportate da "Motorsport-total", si è detto sorpreso dal nuovo team principal, successore di Mattia Binotto, dopo i primi mesi di lavoro passati a Maranello. Proprio pochi giorni fa la nuova SF-23 è scesa in pista per la prima volta presentata da Leclerc, Sainz e Vasseur, subito dopo la presentazione avvenuta a Fiorano.