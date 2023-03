F1, prove libere 1 GP Bahrain: comanda Perez, Leclerc quinto e Sainz ultimo

ROMA - La Ferrari non impressiona nella prima sessione di prove libere al Gran Premio del Bahrain, prima tappa stagionale della Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi con gomma gialla, chiudono rispettivamente in quinta e ultima posizione. Non c'è però da preoccuparsi, essendo stata l'ora sul circuito di Sakhir dedicata soprattutto alle sperimentazioni in vista dei due giorni successivi per il weekend di gara. Lo spagnolo, nella seconda parte, si è reso protagonista anche di un testacoda senza alcuna conseguenza. Al comando c'è la Red Bull di Sergio Perez, che precede la Aston Martin di Fernando Alonso e il campione in carica Max Verstappen.