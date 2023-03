F1 Mercedes, Hamilton: "Ci avvicineremo, ma sarà troppo tardi"

ROMA - "Abbiamo visto quali sono le nostre prestazioni e quali quelle degli altri. Dobbiamo quindi prendere delle decisioni importanti per chiudere il distacco dagli avversari. Altrimenti la Red Bull farà bottino pieno quest’anno, a meno che Ferrari non riesca a fermarli; vedremo. A un certo punto dell’anno credo che riusciremo ad avvicinarci, anche se sarà troppo tardi per lottare per il titolo". Così Lewis Hamilton, nella conferenza stampa dei piloti nel corso del weekend del GP di Arabia Saudita di F1. Il pilota britannico è stato di recente molto critico con la Mercedes, dopo il brutto avvio di campionato in Bahrain, dicendo "la squadra non mi ha ascoltato". Da Gedda, Hamilton fa un passo indietro, ammettendo: "Con il senno di poi, non ho fatto esattamente una buona scelta di parole. Però sicuramente ci sono momenti in cui capita di non essere d’accordo con alcuni membri della squadra. Quello che conta è continuare a parlarsi, a spingere insieme. È questione di rimanere positivi nell’affrontare i problemi che ti si pongono davanti".