F1, Domenicali: "Madrid vuole un GP, ma abbiamo contratto con Barcellona"

ROMA - "A Madrid stanno lavorando per ospitare una gara, e come F1 siamo orgogliosi di avere così tanti aspiranti, perché così diventiamo sempre più popolari. Siamo consapevoli della passione che c’è in Spagna, ho lavorato con Alonso e la conosco bene, ed è un piacere vedere come cresca sempre di più, anche con Sainz". Così Stefano Domenicali, nelle parole rilasciate ai microfoni di Marca, in merito alla possibilità di vedere l'ingresso di un nuovo GP di Spagna in F1. Il numero uno del circus era presente all'inaugurazione di F1 Exhibition, di scena al polo fieristico IFEMA fino a giugno.