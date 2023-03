F1, GP Las Vegas: allo studio biglietti per un "watch party"

ROMA - La nuova stagione di F1 vede ben tre Gran Premi negli Stati Uniti: a Austin e Miami, infatti, si è aggiunta Las Vegas . Un'aggiunta che è sintomo della grande crescita del marchio del Circus, su cui Liberty Media ha avuto un ruolo determinante . In queste ore, è stato preannunciata una clamorosa decisione per quanto riguarda i tifosi che si recheranno al circuito: dopo aver visto polverizzati i 1.800 biglietti della General Admission (ovvero i posti "liberi", in piedi), secondo quanto riporta RaceFans.net gli organizzatori starebbero pensando di creare un'area, quasi un festival, per permettere ad altre decine di migliaia di tifosi (stimati 30mila posti) di assistere alla gara da un maxi schermo, ma senza avere accesso al tracciato. Un vero e proprio "watch party", per chi volesse comunque godersi l'aria del Gran Premio, pur senza poter vedere in prima persona le monoposto sfrecciare lungo la Strip.

Le aspettative degli organizzatori

"Purtroppo abbiamo potuto mettere a disposizione un numero limitato di biglietti di categoria General Admission per il primo GP di Las Vegas. Tutti i 1.800 biglietti erano disponibili sia in fase di prevendita sia in quella di vendita generale, e sono stati esauriti a causa dell'elevata richiesta - hanno dichiarato gli organizzatori -. Anche se non daranno accesso al circuito, nei prossimi mesi crediamo di poter mettere in vendita i biglietti per un esclusivo watch party. Questo evento permetterà ai tifosi di godersi il weekend di gara, insieme a musica live e intrattenimento. Per quanto riguarda le future edizioni, ci impegniamo a valutare le possibilità di mettere a disposizione un numero maggiore di biglietti General Admission".