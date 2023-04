Mercedes, Hamilton sul futuro: “Ecco fino a quando resterò nel team”

ROMA - "Mi vedo insieme a Mercedes fino alla fine dei miei giorni". A parlare così, nelle parole riportate da Motorsport.com, è Lewis Hamilton, che ha spiegato di voler prendere come esempio Sir Stirling Moss, altro pilota che ha legato la propria vita a Mercedes. Hamilton, infatti, è arrivato al decimo anno nella scuderia delle Frecce d'Argento, con la quale, però, la collaborazione è iniziata molto prima, fin dai 13 anni del nativo di Stevenage, quando venne preso sotto l'ala protettrice della scuderia. Dichiarazioni importanti, che arrivano nel corso della stagione che segna l'ultimo anno di contratto di Hamilton, il quale nel tempo non ha risparmiato critiche al team per una monoposto non competitiva; parole che portarono Toto Wolff a dirsi non stupito nel caso Hamilton decidesse di cambiare aria.