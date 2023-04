F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP dell'Azerbaijan

MELBOURNE - Sergio Perez si avvicina a Max Verstappen nella classifica piloti di Formula 1 grazie al successo nel Gran Premio dell'Azerbaijan. Il messicano, con il trionfo nella quarta tappa del Mondiale 2023, accorcia sul campione in carica. Resiste il terzo posto in graduatoria per Fernando Alonso, che allunga su Lewis Hamilton, quarto. Quinta piazza per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre arriva il primo punteggio importante per Charles Leclerc, terzo al traguardo e ora sesto in classifica.