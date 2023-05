F1, Wolff 'chiama' Leclerc: "Lo seguiamo per il futuro a lungo termine"

ROMA - In queste ultime settimana in casa Ferrari continua a tenere banco la questione relativa al furuto di Charles Leclerc che, a detta del team principal Frederic Vasseur, dovrebbe restare nel team di Maranello ancora per molti anni. Le prestazioni del monegasco, fresco di primo podio stagionale in quel di Baku, non sono mai state messe in discussione e per questo motivo c'è qualcuno che è già sulle sue tracce. Il boss della Mercedes, Toto Woff, in particolar modo si è mostrato interessato a Leclerc ma non per il futuro prossimo.