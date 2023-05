Mercedes, Wolff scoraggiato: "Red Bull? Non credo che ridurremo il gap"

ROMA - All'indomani del Gran Premio di Miami di Formula 1 , i vari team hanno fatto dei bilanci dai quali si è evinta la manifesta superiotà delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez . Una situazione difficile da accettare per la Mercedes che, fino a tre stagioni fa, si trovava sul tetto del mondo con Lewis Hamilton . Le frecce nere sono in notevole difficoltà e, per questo motivo, il team principal Toto Wolff ha comunicato che nel Gran Premio dell'Emilia Romagna ad Imola verrano introdotti degli aggiornamenti.

Wolff sul gap tra Mercedes e Red Bull

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, al termine del Gran Premio di Miami, non si è mostrato molto fiducioso in merito alla possibilità di avvicinarsi alle Red Bull: "C'è bisogno di capire le nostre aspettative dato che ad Imolta porteremo un pacchetto di aggiornamenti che consisterà in nuove parti delle sospensioni, carrozzeria e altre cose. Le novità che saranno introdotte non credo che ci consentiranno di ridurre il gap, nei miei quindici anni di Formula 1 non ho mai visto colmare mezzo secondo in maniera improvvisa. Gli aggiornamenti ci permetteranno di capire dove intervenire e cosa scartare per seguire la direzione corretta".