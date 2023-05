F1, rinnovo Hamilton-Mercedes: la rivelazione di Button

ROMA - Lewis Hamilton sta faticando molto in questo avvio di stagione di Formula 1 con la sua Mercedes , che ha evidenziato un notevole gap rispetto a tutte le rivali. Finora ha avuto molti alti e bassi, che lo stanno facendo riflettere sul suo futuro e sull'eventuale rinnovo di contratto con la Mercedes , che non appare poi così scontato. Il nodo verrà probabilmente sciolto più avanti nel corso di questa stagione, ma c'è qualcuno come Jenson Button che si è già fatto una chiara idea sulla questione.

Button: "Hamilton non ha altre opzioni"

Il campione del mondo di Formula 1 del 2009, Jenson Button, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes: "Lui è fedele, ma non ha altre opzioni sul tavolo e quindi credo che alla fine resterà in Mercedes. E' un momento difficile, ma riusciranno a superarlo insieme. Non credo che la Red Bull possa essere un'opzione, per Verstappen non sarebbe il compagno adatto. Ferrari e Aston Martin hanno già dei piloti di livello sui cui contare".