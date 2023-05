Ferrari, annullamento GP Emilia: le parole di Sainz e Vasseur

ROMA - Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur , dopo l'annullamento del Gran Premio di Emilia Romagna 2023 di Formula 1 a causa dell'alluvione che si è abbattuto sul territorio, ha voluto dimostrare la propria vicinanza a tutte le popolazioni colpite attraverso un messaggio sul sito della scuderia: “ Voglio esprimere tutta la vicinanza possibile alle persone che sono state colpite da questa terribile tragedia . L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore.”

Sainz: "Più importante aiutare la gente"

“Adesso è più importante è aiutare tutte le persone a evacuare in questo clima estremo. Per tutti è una una giornata dura perchè si tratta del Gran Premio di Imola, ma ora bisogna pensare soltanto ad aiutare la gente. Ci sono tante gare, anche se avevo voglia di correre a Imola la sicurezza viene prima di tutto", ha detto il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, in seguito alla comunicazione ufficiale dell'annullamento del Gran Premio previsto questo fine settimana sul circuito di Imola.