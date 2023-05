F1, Verstappen organizza evento virtuale per sostenere l’Emilia-Romagna

ROMA - Proseguono le iniziative provenienti dal mondo della Formula 1 in sostegno della popolazione dell'Emilia-Romagna, colpita dal violentissimo maltempo degli ultimi giorni. Max Verstappen, infatti, tramite la propria società che si occupa di gare virtuali, il Team Redline, ha indetto il ritorno della Real Racers Never Quit, la serie di eventi che in tempo di lockdown coinvolse numerosi piloti professionisti nel sim racing, in un periodo in cui le gare "vere", ovviamente, non si potevano disputare. L'evento andrà in scena domenica 21 maggio a partire dalle 15:30, e sarà visibile sul canale Twitch del team, con la possibilità di fare una donazione per aiutare le zone più colpite dell'Emilia-Romagna.