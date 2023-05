Red Bull, Horner: "Non avevo molto talento, continuare a correre era rischioso"

ROMA - Christian Horner è una delle personalità più riconosciute e riconoscibili dell'intero mondo della Formula 1, in quanto è a capo della Red Bull come team principal da ben 18 anni, dal lontano 2005. Un arco di tempo che lo ha visto vincere sei titoli piloti (quattro con Sebastian Vettel e, per ora, due con Max Verstappen) e cinque titoli costruttori, senza contare che con tutta probabilità aggiungerà un titolo in entrambe le categorie alla fine del 2023. Una carriera da manager cominciata con il team Arden, da lui creato quando ancora era un pilota. Sì, perché fino ai primi anni 2000, Horner passava il suo tempo non solo ai box, ma anche in pista. E proprio di questo ha parlato in una recente intervista al Financial Times.