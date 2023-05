F1, Domenicali e le critiche: "I piloti sono solo parte di un disegno più grande"

ROMA - "Non voglio un ambiente in cui le persone non possano dire quello che vogliono, ma i piloti a volte dovrebbero ricordarsi che fanno parte di un disegno più grande . Fanno parte di questo sport che è anche business, e che cresce perché noi pensiamo in grande". Così Stefano Domenicali , in un'intervista concessa al Daily Mail, commenta i recenti malumori espressi da diversi piloti (fra tutti, Max Verstappen) e appassionati "vecchio stampo" rispetto ai diversi cambiamenti che sta vivendo alla F1 , accusata di strizzare l'occhio più allo spettacolo che alla natura stessa del motorsport. Domenicali ha poi rincarato la dose, aggiungendo: "Abbiamo un nuovo pubblico, e dobbiamo creare valore economico ogni fine settimana, e non limitarsi a girare in tondo per il solo beneficio di piloti e ingegneri ".

Domenicali: "Verstappen? Rimarrà più di me"

Come accennato, Max Verstappen non si è tirato indietro, quando si è trattato di criticare alcune decisioni, soprattutto in merito al format, spiegando che, se non dovesse più riconoscersi nelle dinamiche del Circus, semplicemente si allontanerebbe. Una frase a cui Domenicali non ha voluto ribattere, girando un po' attorno all'argomento: "Ho parlato con lui prima di Miami, mi ha detto che ama lo sport e quello che sta facendo. È un campione del mondo e sta lottando per il terzo titolo. È nato su una macchina, per cui direi che rimarrà anche più di quanto possa rimanere io". Infine, una battuta anche su Lewis Hamilton e sulla possibilità di un imminente ritiro: "Non voglio dargli consigli, sarebbe irrispettoso verso Toto Wolff e comunque non ne ha bisogno. Il suo ruolo è molto più grande rispetto all'essere un campione del mondo. Ha un ruolo attivo nella società, ci porta verso nuove dimensioni".