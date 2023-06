F1, la Ferrari e le voci su De Meo. L’ad Renault: “Sono solo speculazioni”

ROMA – Nelle ultime ore il nome di Luca De Meo , amministratore delegato del gruppo Renault – e quindi anche dell’ Alpine Racing Team – è stato avvicinato in più occasioni alla Ferrari , come punto di svolta per rilanciare una stagione fin qui da dimenticare . Ma a smentire i rumors è lo stesso numero uno della casa francese, intervenuto a “la politica del pallone” su Rai Gr Parlamento: “Io vicino alla Ferrari? Essendo italiano viene logico fare certe speculazioni. Nei fatti, però, non sono mai stato vicino ad occupare alcun tipo di ruolo a Maranello".

De Meo: “Sono solo un tifoso della Ferrari”

“Come tutti gli italiani sono tifoso della Ferrari – ha proseguito il manager - il livello è altissimo e a volte è difficile trovare l’alchimia che fa sì che una squadra possa essere vincente per tanto tempo. Non credo che ci sia una formula unica, alla fine bisogna trovare l’alchimia ed è un lavoro di grande sofisticazione. Non perché metti più soldi vinci in Formula 1. La possibilità di migliorare c’è ed è buono per lo sport perché lo rende più spettacolare”.