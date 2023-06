Ferrari, Leclerc cuore d’oro: raccolti 358 mila euro per l’Emilia Romagna

ROMA - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, era stato avvistato durante il Gran Premio di Monaco di qualche settimana fa con un abbigliamento diverso dal solito, tanto da indossare una tuta prevalentemente bianca, in omaggio alla bandiera del suo paese, accompagnata da guanti e stivaletti coordinati e un casco speciale. La scelta del look non è stata fatta ai finni estetici, per uno scopo molto nobile: tutto l'outfit indossato da Leclerc nella gara monegasca, infatti, è finito all'asta di beneficenza in favore dell'Emilia Romagna con l'aiuto del sito specializzato RM Sotheby’s, che aveva aperto una veloce asta tra il 2 ed il 6 giugno scorsi.